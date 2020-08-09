豐原水資源回收中心今年6月啟用，台中市已有11座水資源回收中心，每日汙水處理量達26萬噸。根據台中市水利局統計，今年上半年用戶排水審查案件數為2160件，較去年同期增幅達1.4倍，創歷史新高，目前全市汙水用戶接管數已超過21萬戶，2025年目標接管35萬戶。

水利局表示，台中市的公共汙水下水道管理自治條例自去年7月1日起訂定特定行政區，只要該區域內有新建、增建或改建的建築物，自該建築物預留管線銜接至公共污水下水道系統的管線施工費用，民眾均無需支付。

汙水下水道建設是現代化都市的重要指標，可將家庭中廁所、浴室、廚房等生活雜排水，藉由管線收集系統輸送到水資源回收中心。水利局指出，用戶接管後，可節省如化糞池等原有建築物污水處理設施的維護管理費用，除改善居家環境衛生，也可減輕河川污染。

水利局進一步指出，去年新劃定的特定地區，包含北區、中區、南區、東區、西區，及部份北屯區、西屯區、南屯區、烏日區、太平區、大里區、潭子區、豐原區、石岡區、東勢區、和平區、沙鹿區、龍井區、梧棲區等19行政區，民眾可至水利局網頁查詢。

(中時 )