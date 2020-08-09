頭份市某老旅館遭網友PO文爆料，旅館因設有門禁遭鎖在門外，對朋友感到抱歉外並上網痛批「有夠爛」。雙方疑未溝通清楚引發糾紛，9日遭控訴的旅館回應，因營運狀況實施夜間門禁，但旅客入住前會告知，且打電話也會有人幫忙開門。

網友在臉書社團「我是頭份人」爆料，8日帶朋友入住旅館，結果深夜購物回去被關在外面一晚，一直等到早上5點半才有人開門，經詢問才知道有門禁，對此感到憤怒且對遠道而來的朋友十分抱歉，控訴旅館有夠爛。

旅館業者回應，旅館營業近60年，但因生意大不如前，且人力不足情況下，下半夜無人看雇，早已實施門禁，晚上12點就會關門，旅客入住時便會告知門禁時間，且只要撥打旅館電話，也會有人幫忙開門，不知為何會發生此情況。

苗栗縣旅館商業同業公會理事長張喜慶表示，旅館原則上不應設置門禁，但若是生意不好或缺乏人力的情況下，才會出此下策，若設置門禁也應告知旅客並留下聯絡人電話，避免造成兩方之間的糾紛。

(中時 )