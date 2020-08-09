宜蘭縣壯圍鄉地勢低窪，其中公館、廍後、東港等地區因鄰近海岸，如遇颱風豪雨以及漲潮，都會造成地方嚴重淹水災情，宜蘭縣政府規畫增設3座抽水站、改善既有排水路，今天（9日）縣長林姿妙向地方說明，工程預計5年內完工。

縣府水利資源處指出，壯圍公館等沿海3處地區，從2010年至2016年間歷經梅姬、蘇拉、蘇迪勒、杜鵑颱風，淹水面積達50公頃以上，淹水最大深度達1.5公尺，每次都釀成重大災情；規畫設置3座抽水站，總抽水量可達每秒16噸，除設置抽水站外，還有排水渠道改善、新設分洪箱涵等工程。

水利資源處表示，目前已經完成規畫檢討報告，明年完成治理計畫後向中央爭取經費，經費約7.8億元，預計後年動工，5年內完工；抽水站等工程完工後，可徹底解決壯圍沿海地區的淹水問題。

縣長林姿妙表示，壯圍因地勢低窪容易造成淹水災情，因此壯圍是宜蘭縣治水的重點，縣府未雨綢繆，並到現地視察、對地方鄉親說明規畫成果，希望能及早解決淹水問題，保護當地民眾的生命財產安全。

(中時 )