富邦悍將洋投索沙昨日無四死球完投完封統一獅，助球隊中止3連敗，賽後他透露與投手教練吳俊良有打賭，若完投就請喝咖啡，今日一看到吳俊良還不忘感謝他請的咖啡。今日兩人再次相約，若下場先發索沙能單場10K，吳俊良要連3天請客。

索沙昨日一夫當關，主投9局被敲6支安打、無失分，且沒有任何保送，送出6次三振，悍將以4比0完封統一獅，索沙拿下本季第8勝。他在賽後透露與吳俊良有賭約，今日果然在賽前就喝到投手教練請的咖啡。

吳俊良在今日賽前透露，昨日是兩人第2次打賭，每次有賭約都是索沙獲勝，「昨天他丟完5局才用50多顆球，當時想說一定會完投，要請客了。」事後吳俊良認為用局數來當門檻對於索沙來說太容易，「應該要用三振數來打賭，他要丟8、9局很簡單，但要丟出三振不容易，下次要用10K來賭，比較難掌握。」

索沙在賽前向吳俊良說他已經喝完他請的咖啡了，兩人相約下次先發繼續開賭，說好只要先發丟到10K，吳俊良就要單獨請索沙連喝3天咖啡。吳俊良笑說，「這也是另一種鼓勵啦，良性激勵。」

下半季換球後，吳俊良發現各隊投手投球策略都有不同，而索沙是相當聰明的投手，什麼時機用什麼球種對付，拿捏很好，「換球後索沙因為有球速，不容易被打到球心，只要隊友保持火力，相信索沙再拿6、7勝沒有問題，搞不好今年15勝都有機會！」

(中時 )