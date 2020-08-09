印度決定禁止進口101件軍事裝備，其目的是促進本土生產的武器能夠有實用的機，並藉此改善武器製造品質。

美聯社報導，印度國防部長拉吉納特·辛格(Rajnath Singh )週日表示，印度政府計劃在今年至2024年之間，逐步實施對部分外國軍事裝備的禁運令。

辛格表示：「此一命令的目的是，給印度國內的國防工業，提供比較好的空間，他們需要時間了解武裝部隊的預期需求，盡量實現軍備的本土化的目標。」他總結是「這是邁向軍備自給自足的重要一步。」

印度5月份宣布，全球的軍武科技公司，可以不需要國防部的批准，就與印度的國防製造部門進行業界聯盟，而投資比例可以達到74％，希望新政策可以吸引外國公司前來印度設立子公司。

防衛世界(Defense World)報導，禁用外國武器的清單，包括大砲、突擊步槍、護衛艦、聲納系統、運輸機、輕型戰鬥機和雷達。

印度很長一段時間，都是購買外國裝備在充實軍力，在冷戰期間主要依賴前蘇聯，包括米格戰機、T-72戰車，以及蘇聯軍艦和飛彈。也有少部分是法國或英國的產品，比如幻象2000戰機、美洲豹噴射攻擊機等。相比較下來，印度採用的美國裝備明顯較少。

美國總統川普在2月份訪問印度期間，兩國簽署了一項協議，希望印度購買超過30億美元的美製先進軍事裝備，包括直升機，不過目前還看不到比較大筆的訂單。

斯德哥爾摩國際和平研究所在4月發布的一份報告中說，印度是2019年全球第3大軍費支出國，僅次於美國和中國大陸。

印度也有好幾項雄心勃勃的自製軍備計畫，結果都不算成功，包括阿瓊主力戰車、光輝戰機，以及仍在建造的維克蘭號航空母艦。其核心原因是基礎工業不確實，軍備性能要求經常變動，政策也搖擺不定，往往是計畫目前難度太大難以完成，國產裝備無法在預計裝備時間服役，只好改變政，以臨時外購來補充，而計畫失敗也沒人負責。

(中時新聞網)