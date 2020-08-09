截取自蔡英文臉書

由日本前首相森喜朗率領的日本弔唁團今天下午4點拜會蔡英文總統，由於正值防疫期間，蔡英文與訪賓全程都戴上口罩，並採拱手致意。森喜朗也透露，此次行程是日本首相安倍晉三「明示暗示」要他率團，並請他代向故總 統李登輝靈前感謝其對台日關係的貢獻。

蔡英文總統今天下午在總統府接見「日本弔唁故李前總統訪台團」成員，蔡英文首先感謝訪團的來訪，也對防疫期間對訪團造成的不便表示歉意。

她感謝當年李前總統生病時，因森喜朗和日本各界的協助，順利赴日本就醫，也感謝訪賓長期以來對台日關係的支持和貢獻。她說，過去這段期間也有很多台灣人民到台北賓館對李前總統表達敬意，感謝李前總統帶領台灣人民走向民主道路。

她說，眾所周失，森喜朗非常重視台日關係，即使卸任後也努力促進台日友好，台日兩國關係近年也在大家協助下大幅提升，觀光旅遊人數與人民好感度都提升。

蔡英文以她的推特為例，有時以日文推文，都得到日本網友迴響，前幾天還上了日本漫畫封面「也讓我蠻意外的」。這次疫情期間，台日有很多官方合作，像是鑽石公主號等，都見證台日間深厚友誼，接下來有兩位日本友人在祕魯要回國，我們也樂意提供協助。

她也藉此機會，感謝日本首相安倍晉三等人為台灣參與世衛組織仗義執言，目前疫情仍在擴散當中，希望台日的疫情資訊能夠分享，未來在疫苗藥品研發及專家交流上也能有更多合作空間。

由於疫情，原本應舉辦的東京奧運延期，她相信很多人都很遺憾，她哀心期盼疫情在各國 通力合作下能儘早控制，讓奧運能在明年夏天舉行，屆時台灣政府也會全力支持，讓奧運能順利舉辦。

森喜朗則是感謝蔡英文總統懇切致詞，和台灣政府及相關單位大力安排，他透露，在獲知李前總統過世後，原本建議組個人數較少的小團低調且祕密來訪，但因消息走漏，日本各政黨知道有此計畫，最後組成跨黨派小組來弔唁，他相信這是相當有意義的行動。

森喜朗表示，在日本，不一定是與政治有關的人，許多日本人民都非常尊重李前總統，二戰結束後日本並未像德國與朝鮮半島分裂為兩個，而能維持統一的過程，很多的台灣的人比日本人還清楚。

他說，李前總統比一般日本民眾更了解日本歷史，因此許多人都受到李的指導，「個人表示由衷感佩之意」，所以一旦知道李不幸與世長辭，所有日本國民和議員都期盼早日向李作最後告別，因此一行抵達松山機場隨即組成日本弔唁團，對於疫情還在嚴峻期間，台灣政府能接受一行來訪，且在週日期間，蔡總統和政要都陪同，訪團表示感謝之意。

他也透露，安倍晉三在獲知李前總統辭世時，特別給他指示，詢問日方是否要派代表來到台灣弔唁，安倍還明示暗示的問他「您最近相當忙錄，不知是否有合適人選？」

森喜朗笑說，這是安倍首相故意用迂迴講法，其實就是要他帶團，他目前正在接受洗腎治療，無法離開日本兩天以上，但他欣然接受，也有很多重要幹部陪同前來給他壯膽。

他說，安倍首相也請他代向李前總統祈禱冥福，並感謝其對台日關係的貢獻，並要他將這段話語轉達給蔡總統與台灣各界知道。森喜朗也致贈蔡英文剛才所提的那本日本漫畫雜誌給蔡總統，他說他個人是在東京下了新幹線看到，這也是他這輩子第一次買漫畫相關雜誌，「產地直送給總統作紀念」。

(中時 )