現在外送員滿街跑，很多人都看上這行的商機，紛紛投入外送員行列，而薪資的部分也一直是大家熱烈討論的話題，日前YouTuber《Bulabula布拉不拉》就挑戰連續24小時接單，看最終究竟可以跑幾趟、賺到多少錢。

《Bulabula布拉不拉》凌晨4點便從通化夜市開始接單，在8點26分為止，總共只接了9單，為了午餐尖峰時段，他選擇先在9點到11點這段時間待在超商休息。到了中午時段後，《Bulabula布拉不拉》透露，公館算是橘色熱點區，單量滿滿，若是真的接不到單可以到公館碰碰運氣，到下午2點半左右，他累計了31單，到此時為止已經跑了10個多小時。

接著直到晚上6點45分為止，《Bulabula布拉不拉》單量已經來到47單，到8點整時，他已經花費了16小時，單量總共是50單，《Bulabula布拉不拉》表示，到這時候為止已經有點疲憊，但最後還是撐完了剩下的8小時。

最終，《Bulabula布拉不拉》24小時總共接了68單，總計4804元，加上獎金後大概是6千多元，但扣除成本油錢後，他認為，這跟一個小時最低薪資差不多，且過程之中還遇到大雨、手機充電線燒壞等事，也沒有真的很好賺。

(中時新聞網)