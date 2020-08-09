高雄市長補選進入倒數階段，台北市長柯文哲這幾天都在高雄拚輔選。柯文哲的妻子陳佩琪醫師也表示，之前她第一次見到吳益政時，吳對市政的關注和表現讓她印象深刻，並自曝曾向柯P說應該延攬吳這樣的人才。

陳佩琪今(9日)在臉書上表示，之前的總統、立委選舉前，她和柯文哲曾多次南下高雄活動，在去年底的一場民眾黨立委提名人的基層座談會上，第一次見到吳益政，當時吳益政的表現讓她留下深刻的印象，「雖然我不是很了解問題的原委， 但從他對問題理解程度和提出的解決之道，當下覺得這個人真的有專注在市政上。」

甚至，陳佩琪回到台北後，私下對柯P說，她覺得吳是個人才，「思路清晰，口條甚佳，市政議題都能侃侃而談，且見解精闢。」應該加以延攬，不過柯只回應說他會注意。但也因此，這次高雄市長補選，民眾黨找來吳益政參選，陳佩琪覺得並不意外。

陳佩琪指出，選舉在媒體上的知名度很重要，小黨候選人的經費和媒體宣傳都較不足，過去她和婆婆一樣，不知吳是誰，但聽過他的談話後，對他整個印象就改觀了，雖然起步慢很多，但她相信會越來越好。

對於最近防疫隔離問題又被拿出來討論，陳佩琪想到她之前曾因這類議題被網路酸民砲轟，忍不住回擊道，「我真的想說每一個人若是上到那個位置， 自然背後都有一堆公衛專家當智囊團提供意見 ，要批評比較的應是坐上這個位置的這個人過去的學經歷和防疫經驗吧？」陳佩琪還很疑惑，不知道自己輸人在什麼地方，有需要被罵成這樣？後來上維基百科看看，也終於了解了。

陳佩琪強調，中央部會首長有些是需純熟經驗和高度專業知識的，具任命權者就該依這些條件來挑人，所挑之人政治性格應該少一點，專業高一點，才是合適的人選。並批評，把政治性格帶入個人的專業領域中最要不得。

最後，陳佩琪也說，抱怨歸抱怨，監察院長也就職了，看似也沒人抗爭了，讓民進黨再一次的全面執政，大家就得乖乖接受這種結果，柯P大概也知道就是這樣了， 只能口唸「阿彌陀佛」，希望天佑台灣，大家「心存善念，盡力而為」！

(中時新聞網)