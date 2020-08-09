圖新竹林區管理處與火炎山登山協會9日辦理「親山淨山、垃圾帶回家」活動，落實山徑環境整潔行動。（新竹林區管理處羅英瑞提供／何冠嫻苗栗傳真）

圖新竹林區管理處與火炎山登山協會9日辦理「親山淨山、垃圾帶回家」活動，落實山徑環境整潔行動。（新竹林區管理處羅英瑞提供／何冠嫻苗栗傳真）

圖新竹林區管理處與火炎山登山協會9日辦理「親山淨山、垃圾帶回家」活動，落實山徑環境整潔行動。（新竹林區管理處羅英瑞提供／何冠嫻苗栗傳真）

林務局新竹林區管理處與火炎山登山協會9日在苗栗縣火炎山保安林，帶領會員與登山民眾「親山淨山、垃圾帶回家」，共300人清出約30公斤垃圾，快樂做環保。

新竹林管處指出，淨山地點原名1314號土砂捍止保安林，6月下旬結合在地居民與熱愛登山的民眾舉辦命名活動，現已更名為「火炎山保安林」，其中保安林內的火炎山山徑，為全國網路票選百大必訪景點之首，隨開放山林政策，榮登全台登山熱門山徑之一，但也一併出現垃圾及環境維護問題。

因此新竹處除由同仁定期巡查維護、進行自然生態及登山安全宣導外，亦與當地社區、社團合作，藉由認養機制同時辦理山域環境教育。9日新竹林管處同仁與火炎山登山協會會員共130人，以及眷屬、登山民眾計170人，在火炎山沿途撿拾垃圾，協力清理約30公斤垃圾。

新竹處處長夏榮生表示，火炎山保安林山徑已和當地火炎山登山協會簽訂認養合作協議，透過多元面向結合，落實無痕山林及自然環境永續，由協會志工協助環境維護、地質監測，向遊客宣導登山安全。

火炎山登山協會理事長黃國棟說明，感謝新竹林管處建立合作平台，未來除山徑環境維護、地質監測及登山安全宣導外，亦會號召協會會員協力，不定期進行淨山活動，用行動守護美麗的火炎山保安林。

(中時 )