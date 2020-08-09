1名大陸江蘇的新手爸爸得知消息後徹底崩潰，原因在於他認識2個月的嬌妻，竟然婚前刻意隱瞞自己是「愛滋病」帶原者，兩人在半年後產下愛的結晶，醫院也告知夫妻產下的女兒是1名愛滋寶寶，當下這位以為得到家庭幸福爸爸徹底崩潰了！氣的要和妻子離婚，並向婚檢機構提出告訴。

據了解，兩人相遇時就一見鍾情，並迅速在交往半年後結婚，婚前也謹慎的健康檢察，並在婚後2個月後產下1女，但是這位新手爸爸看了醫院手術報告時徹底崩潰了！原來妻子早在多年前就已經感染愛滋，報告顯示妻子其實有持續做多項控制檢查，然而還是讓這位新手爸爸徹底失去信心。

這位新手爸爸認為，愛滋病在醫學上顯示，除了會帶給新生兒巨大影響，也會影響伴侶的健康。新手爸爸也認為，婚因檢查所沒有盡到該有的義務，讓患有愛滋帶原的妻子與自己成婚生子，帶給自己身心理上的傷害。

法院傳喚到案時，被告的婚檢機構先行提出相關專業證明，認為機構本身確實有如實檢查，並沒有存著僥倖心態。也向法官解釋，目前並沒有任何一項檢查，可以完全確定是愛滋病的帶原者，也認為婚姻是可以自主選擇，並沒有害到新手爸爸的人生。

法官認為，新手爸爸無法有直接證據指出婚檢機溝的過失，目前法律也並無明文規定愛滋病患者無法結婚，真正關鍵在於兩人是否有感情的建立，另外他的妻子在被提出告訴時就已有身孕，因此判定新手爸爸告訴無效。

(中時新聞網)