為改善空汙，台中市環保局推動輔導工廠燃煤工業鍋爐汰換為燃氣鍋爐，去年底中市有7家工廠、共有17座燃煤工業鍋爐，仍在營運操作。台中市環保局9日表示，目前已有5家正進行改善，市府將持續透過補助、輔導與稽查管制推動，預計全市燃煤工業鍋爐將在111年全面退場。

環團及醫團發起的「88節台中抗暖化、反空污、顧健康遊行」8日才走上中市街頭。環團批評，中南部深受燃煤危害已20、30年，提出「宣布氣候緊急，推動綠色新政」、「減碳改善空汙，中南部為優先」等訴求，減煤、減碳排議題已不容忽視。

台中市環保局指出，由於木顆粒燃料、木屑等再生利用燃料，具有碳中和功能，有助於抑制溫室氣體增量，除要求台中電廠減少生煤使用量、輔導業者使用固體生質燃料或天然氣，並加強鍋爐稽查，啟動鍋爐加嚴標準修正作業；並針對固定、移動、逸散等空污源，以「先公後私、先大後小」原則推動改善對策。

環保局指出，台中市除台中發電廠以外，在107年底約7家工廠、共17座燃煤工業鍋爐仍在營運操作。市府自去年起舉辦4場協商會議，其中有5家廠商已進行改善，包括清水區1家染整廠業者的2座鍋爐停止使用生煤，改用天然氣；3家的4座鍋爐完成燃氣鍋爐設置，逐步減少燃煤；1家有1座鍋爐申請減少生煤使用，改添加、混燒再生利用燃料。

環保局指出，未來將持續透過補助、輔導與稽查管制等策略，促使業者加速燃料轉換，並規劃台中市的燃煤工業鍋爐能在111年全面退場。

環保局說明，為鼓勵業者將燃料油或生煤燃料汰換為天然氣，減少排放空污，今年延續去年的「補助企業加熱設備改用天然氣計畫」，鍋爐汰換補助金額最高為新台幣80萬元，受理時間至今年10月31日止。

(中時 )