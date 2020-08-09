美國國防部長艾斯培8日宣布，將於11月底前削減駐阿富汗美軍數量至5000人以下，五角大廈仍需向國會匯報計劃，同時也會確保美國不受來自阿富汗的恐怖分子威脅。

上述計劃一旦落實，就會是阿富汗戰爭自2001年爆發以來，最少美軍派駐當地。美軍目前共有約8600人派駐阿富汗，總統川普上周受訪時預告，計劃在11月3日美國總統大選前，把駐阿富汗美軍人數減降低到4000至5000人左右。

(中時 )