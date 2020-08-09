華府擬於11月底前 削減駐阿富汗美軍至5000人以下 17:142020/08/09 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國防部長艾斯培8日宣布，將於11月底前削減駐阿富汗美軍數量至5000人以下，五角大廈仍需向國會匯報計劃，同時也會確保美國不受來自阿富汗的恐怖分子威脅。 上述計劃一旦落實，就會是阿富汗戰爭自2001年爆發以來，最少美軍派駐當地。美軍目前共有約8600人派駐阿富汗，總統川普上周受訪時預告，計劃在11月3日美國總統大選前，把駐阿富汗美軍人數減降低到4000至5000人左右。 (中時 ) #美軍 #阿富汗 #11月 #5000人 #撤軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 南鐵拒遷戶 嘆老家最後的父親節 04:102020/08/09 地方新聞 黎巴嫩總統三週前就知危險 2750噸硝酸銨買家出面解釋購買目的 10:572020/08/09 國際 安關內圖關外 一箸失全盤敗──蔣介石與國共和戰（二） 14:172020/08/09 兩岸史話 英國減肥大作戰 04:102020/08/09 專題周報 富國銀行執行長沙爾夫 勒緊褲帶大裁員 度疫情難關 04:102020/08/09 全球財經 遭冤關押120天 中信金法務長鄧彥敦獲補償48萬元 08:242020/08/09 社會 美國隊長拚戰狼 出招狠又辣 04:102020/08/09 國際大事 又是菲律賓 20歲女自菲返國確診 7／30就出現症狀 08:452020/08/09 生活 不敵疫情 台中澎湖線客輪停駛 04:102020/08/09 地方新聞 星座理財(8月10日～8月14日)－天蠍座（10月24日～11月22日） 把握機會 借力使力 04:102020/08/09 投資理財 國際熱門新聞 3、40袋煙火放一堆 黎巴嫩大爆炸關鍵曝光 - 國際 南韓連日暴雨已釀38死 颱風又將來襲！ - 國際 拜登又黃牛了 預料下周才會宣布競選搭檔 - 國際 新聞透視》美陸台海秀肌肉 不排除重演撞機事件！美機若迫降台 恐爆兩岸衝突 - 國際大事 - 中國時報 時空與美蘇對峙大不同！圍堵大陸 不再是美國說了算 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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