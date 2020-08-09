大陸16歲網紅兩年內整了100次，把鼻子整成外星人，引發熱議。整形名醫也是 「隆鼻權威」 的邱浚彥醫師認為，亞洲人配上高挺的鼻子，反而顯得突兀，五官整體的協調感才是美的標準。

大陸網紅小Z娜娜因為13歲就開始整形而引發熱議，最近「天王嫂訓練班」的話題也引起討論，許多年輕女性瘋狂整鼻，想藉由「換一張臉」找到好對象。

整型名醫邱浚彥認為，五官協調才能凸顯美感。(法喬醫美診所提供)

邱浚彥(右)曾赴哥倫比亞研習威塑抽脂體雕技術。(法喬醫美診所提供)

國內鼻形雕塑名醫法喬醫美診所總院長邱浚彥醫師表示，以往鼻背線跟臉平面的角度，要在30到40度，以及側臉鼻尖到嘴唇、下巴呈一直線，被認為是完美的比例，近年反而較注重鼻中柱和唇部側面的角度。他表示，門診上也常遇到希望山根越挺、鼻頭越窄越好的女性，但這些都是迷思，大部分亞洲人配上過度高挺的鼻子，並不會凸顯混血感，反而會顯得突兀。

邱浚彥強調，鼻子和五官的搭配、整體協調才會有美感。事實上，許多人為了愛美和增加自信，整形已經不是一個隱諱的話題。最近爆出的「天王嫂訓練班」，就有年輕女孩希望透過調整鼻型，能夠嫁個好老公。同時，年輕女孩瘋狂追求「紙片人」身材，也讓許多人年紀輕輕健康就亮紅燈。

多年來擔任全球城市形象大使選拔大賽評審的邱浚彥，看到許多年輕女孩為了雕塑身材，吃盡苦頭，用錯方法，反而傷害身體健康，他強調，維持身材不應該影響健康，所謂的「女神」應該是美麗又健康的女性。

整型名醫邱浚彥認為，五官協調才能凸顯美感。(法喬醫美診所提供)

站在醫美醫生的立場，總是希望協助民眾既能雕塑身材又能維持健康。全球城市形象大使選拔大赛台灣賽區的比賽將於八月二十九日舉行，目前參賽選手正進行密集訓練當中。

(寶島)