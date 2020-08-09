國道3號今天下午發生車禍意外，車輛衝出護欄翻落一旁10餘公尺深邊坡。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

國道3號今天下午發生車禍意外，車輛衝出護欄翻落一旁10餘公尺深邊坡。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

1名柯姓男子9日下午4點多駕車載著親人行經國道3號南下107公里茄苳至香山路段，疑似精神不濟，車輛失控偏到路肩先擦撞護欄後，疑因車速過快再衝出護欄翻落一旁10餘公尺深邊坡，最後是卡在樹叢中車才沒繼續掉下去，車上兩人僅受皮肉輕傷並無大礙。

警方調查，這起車禍發生在今天下午4點多，柯男駕駛黑色休旅車載著親人行經國道3道茄苳與香山路段往南方向時，可能因精神不佳而失控偏到路肩再衝出邊欄。

還好一旁的邊坡是原始樹林，樹幹強壯，休旅車翻落邊坡約15公尺左右就被樹幹擋住，沒有再往下掉落，連同駕駛與乘客也都僅有輕傷，警方據報到通知吊車將車吊起，意外發生原因尚待警方調查。

由於車禍現場幾公尺後方即是高架橋段，所幸意外事故是發生在邊坡，若再往前開幾公尺可能就會衝出高架橋護欄而直接掉落在數10公尺的地面，後果不堪設想。而警方事後勘驗現場時，也吸引不少高速公路橋下的居民圍觀，認為肇事者的命真是撿回來的。

(中時 )