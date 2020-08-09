美國民主黨總統候選人拜登，民調遙遙領先現任川普總統2位數百分比，不過他的副手人選卻遲未公布。拜登7月底曾表示，會在8月第1周宣布競選搭檔，可是8月上旬都快過去，拜登顯然黃牛了，因為副手人選迄今仍沒個影子。

但拜登8日卻告訴福斯新聞，稱他已挑好人選，在被問到是誰雀屏中選時，拜登競選團隊的新聞官才趕緊否認，發推特說拜登「只是在開玩笑…當他決定人選，就會告訴全美國人民。」

民主黨黨代表大會17日就要登場，現在外界預期，拜登會在開幕前揭曉謎底。這不是拜登第一次錯過自己定下的「副手發布截止期限」，他最早曾表示，8月1日之前就會公布人選。

至於拜登為何拖這麼久，研究美國副總統的專家戈登斯坦說，他對此毫不驚訝，原因可能是拜登真的還沒下定決心。另外，民主黨初選3月就幾乎大勢底定，在美國疫情鋪天蓋地的情況下，拜登必須花大量時間討論疫情相關議題，包括疫苗，紓困，經濟等等。還有一個原因，是拜登性格非常謹慎。

但若以前例來看，拜登公布副手的時間不算太晚。川普2016年在共和黨全國黨代表大會的3天前，才公布彭斯為競選搭檔。至於歐巴馬，則是在2008年8月23日，也就是民主黨全國黨代表大會2天前，宣布拜登為副總統候選人。

(中時 )