黃志豪(右)受邀，成為被室內設計界譽為「斜槓鬼才」陳鶴元(左)的首場「跨界座談會」嘉賓。(圖/黃志豪提供)

新聞主播黃志豪，近來當Youtuber經營有成，專屬的YouTube頻道「愛車主播」多部影片點閱率都突破萬人，不過，黃志豪現在不只能談車，更與設計界沾上邊，受邀成為被室內設計界譽為「斜槓鬼才」陳鶴元的首場「跨界座談會」的嘉賓，當天座無虛席、人氣爆棚，現場有「笑料」與「效果」十足。

陳鶴元的首場「跨界座談會」，當天座無虛席、人氣爆棚。(圖/黃志豪提供)

在媒體界以跑體育、播報國際新聞專業聞名的黃志豪，大家只知道他「愛車成癡」，不過，卻不知道他連室內設計都有涉略，他受訪時提到，能夠跟室內設計沾上邊，全是因為要力挺老同學、知名設計師陳鶴元出版《小設計公司的生存之道》，會這麼親力親為的出席力挺，全是因為兩人從幼稚園就認識，擁有超過40多年的好交情。

黃志豪(右)與陳鶴元(左)兩人從幼稚園就認識，擁有超過40多年的好交情。(圖/黃志豪提供)

擁有超過40多年好交情的黃志豪、陳鶴元，在座談會上完全沒腳本，互虧起來也是完全沒在看交情，陳鶴元在座談會上更爆料：「不要看志豪現在這樣子，他以前是個學霸，每次來我家的時候，爸爸都會要我拿他當成標竿，不過，出了社會的時候則是反過來，我在當MV導演的時候，他變成我得男主角，但是，每次臉書有提到志豪時，下面的留言數都會增加很多，到底我什麼時候這點才能贏他。」

黃志豪則自虧，後來開始迷上打籃球後，「學霸」就開始變成「後段班」，鶴元有一點完勝就是「很敢衝」，到現在已經成為2家公司的老闆，而且還開著特斯拉，我想要試特斯拉還吃閉門羹，只能借鶴元的特斯拉來拍汽車影片，光這點，就足以讓我佩服不已。

兩人互虧歸互虧，也適時拉回座談會的主軸，談談當起Youtuber、創業的辛酸血淚斜槓史，黃志豪覺得，斜槓做Youtuber，最重要的是要找自己擅長的項目，不過，從開啟那天就要有心理準備，不會有一天睡超過5小時，因為一切都要自己來。陳鶴元則是分享，去到中國大陸工作，被騙到什麼都沒有，但是還是要想辦法在當地立足的過程。

(中時新聞網)