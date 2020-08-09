新北市消防局今天上午10時許接獲報案，指出有5男1女前往瑞芳區鼻頭角祕境、北部阿郎壹古道登山，目前有3人困在鼻頭角祕境，不敢下山，另外3人則平安下山。消防局獲悉後出動4車16人前往救援中。

警消調查，祕境在鼻頭角公園最高處的海蝕洞上，有6人前往爬山，其中3人受困祕境、3人在祕境下方，經消防人員前往救援後，祕境下方的3人已平安下山、不需送醫，但針對受困的3人，新北市消防局的瑞芳、九份消防分隊正趕往救援。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)