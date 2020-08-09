台中市老馬慢壘協會盃邀請賽熱鬧開打。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

由台中市老馬慢速壘球協會舉辦「第十一屆台中市老馬慢壘協會盃邀請賽」今(9)日、16日、23日、9月6日、9月13日分別於東英棒壘球場、金龍棒壘球場、太原壘球場、萬壽棒球場登場，參賽隊伍包括健康組6隊、快樂組30隊約900多人次參加，運動局長李昱叡出席開幕為選手加油打氣。

李昱叡表示，感謝主辦單位在地深耕基層慢速壘球賽事，擴大參賽隊伍數量並對市府各項運動政策的大力支持，透過多元體育活動舉辦，提升運動風氣與習慣。市長盧秀燕對球場整建相當重視，文中十球場即將進行第二期擴建，疫情減緩後，台中市更成為職棒首先開打、首先辦理選秀的城市，推動運動不遺餘力。

老馬慢速壘球協會會長，同時也是市議員何敏誠則說，協會成立30多年，透過民間募集資源投入球場比賽區域護網架設等維護，讓更多愛好慢壘的民眾有最優質、更安全、更平整的運動空間的環境打球。

今日活動，李局長、立法委員何欣純、黃國書、張廖萬堅、市議會副議長顏莉敏、老馬慢速壘球協會會長也是市議員何敏誠等人皆到場致意。

(中時 )