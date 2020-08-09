萬人血清抗體檢測，調查對象。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

台大公衛學院與彰化縣政府合作的萬人血清抗體檢測，訂於25日要進行期中簡報，就先傳出陽性有多少，和嚴重性程度等，還有名嘴批評設計不當，不會有結果，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這次萬人檢測是2、3月和新冠病毒有高度接觸者，沒必要有陽性就害怕，因為要爆早就爆了，過了快半年證明彰化是安全。

葉彥伯也再次強調，彰化這次萬人血清抗體檢測，檢測的人都會收到自己的檢測報案，若檢出陽性、具中和抗體，值得恭喜，代表體內已經產生自然抗體，天然抗體最好。

葉彥伯表示，彰化這次萬人血清抗體檢測，調查對象是醫療照護人員3517人，確診客案18人與接觸者825人，主要是第一例本土個案及白牌車司機案群聚和其餘確診個案級接觸者，此外，居家檢疫4230人，居家關懷30人，為2月7日全面實施居家檢疫前入境之民眾和其家屬，還有長照據點長者及工作人員1500人，主要是在做「回溯性」的調查，因為病毒走過都會留下歷史的痕跡。

葉彥伯表示，這次期中簡報約會產生4000分樣本，具有相當代表性，目的在了解社區感染狀況，評估不同暴露條件下的感染風險、提供新冠病毒疫苗和治療參考方向，因為還要送長庚進一步進行血清抗體檢測，全部出爐要到九月中。

「不必過度恐慌，因為這幾個月過去了，台灣、彰化疫情監控得很好」葉彥伯說，目前仍不確知中和抗體保護力的程度？仍要遵守疫情指揮中心的防疫新生活規定，戴口罩、勤洗手，尤其人潮聚集的密閉空間一定要戴口罩。

(中時 )