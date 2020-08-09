Makiyo現身羅霈穎靈堂。（羅永銘攝）

羅霈穎3日驟逝，享年59歲，7日晚間其大哥羅青哲為妹引魂設靈於「冬瓜行旅」，9日為羅霈穎靈堂設立第2日，摯友于美人及乾妹妹們Makiyo及經紀人Ivy也現身靈堂協助羅霈穎後事，于美人下午3點13分進入靈堂，拿著好友生前最愛的紅豆吐司，4點29分受訪：「我們希望告別式趕在農曆7月前，所以一直在商量這件事情，希望把她的告別式辦好，如果有進一步消息，我也跟各位講，目前還在努力中」。Makiyo則表示12日羅霈穎冥誕會辦在靈堂，受邀者是當初18人。

至於是否夢見羅霈穎，于美人表示：「昨天亂夢，前天睡比較好，姊妹中有人腳抽筋，每個人感覺不太一樣，她也不喜歡給人家亂夢，她不喜歡打擾人。」她前陣子接到好友驟逝消息，最後一次是4月請司機送湯給她，「好幾月沒見面，最後一次見面是農曆年前，因為疫情影響，只有彼此送東西，所以我想呼籲大家，好好表達對朋友的關心，大家都說有空再聚，但人生就是一期一會，真的不知道第一次相聚就是最後一次，或是最後一次相聚，再見面就是來生」。

于美人叮嚀，「尤其現在很多朋友都是單身，更是如此。」她也提及羅霈穎的可愛故事，「今天可愛故事講出來，我覺得她會被告，她總嫌我們太胖，有說過怕胖要吃哪家水果，因為都不甜」。她提及前大嫂上午11點多也帶來一袋羅霈穎最愛點心，到靈堂哀悼致意。而羅霈穎前房客也到靈堂致意，感念已逝房東在疫情時為自己減租2萬。

(中時 )