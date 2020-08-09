中華民國防疫學會理事長王任賢指出，以這次篩查取樣的族群來看，可以解讀為，政府過去疫調匡列的接觸者確有漏網之魚。（馮惠宜攝）

台大公衛院與彰化縣衛生局合作在彰化縣展開「萬人血清檢測」，傳出部分受檢者抗體呈陽性反應，讓外界憂心台灣早有潛在的社區感染，對此，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢直指，大家都搞錯重點，進行大規模篩檢目的是要找出風險因子去做防治，以這次篩查取樣的族群來看，可以解讀為，政府過去疫調匡列的接觸者確有漏網之魚，未真正做到社區清零。

王任賢指出，這項萬人血清抗體檢測，取樣為新冠肺炎確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員，都是風險族群，真正的普篩應該是各鄉鎮、各族群去取樣，高危險群發現有人曾感染過、有多少人可能是無症狀感染…，與其解讀是台灣有潛在的社區感染，不如說，政府過去的疫調和篩查政策不夠完整。

他認為，以台灣目前的狀況來說，新冠病毒的風險因子很清楚，就是境外移入，他也一直強調，要廣篩不要普篩，但不能少篩，要做好防疫，就要學學大陸和韓國的清零政策，一旦發現確診者，匡列所有接觸者，可以全面篩檢，或是對密切接觸者全數篩查，但台灣過去篩檢的條件相當侷限，非得要密切接觸者、有症狀才篩，彰化縣這項大規模血清抗體檢測就直接打臉了衛福部長陳時中一直說的沒必要廣篩的作為。

王任賢說，也因為最主要是境外移入的途徑，所以入境普篩也有必要；他也認為當前台灣展開防疫新生活，全力拼經濟，要讓邊境解封，加速復甦的力道，如果可以透過入境普篩縮短14天的隔離檢疫期，對於篩查陰性個案改採入境全口罩、自主健康管理，才能讓更多國外旅客有意願來台灣，否則以目前鎖國防疫的做法，社會成本過高。

(中時 )