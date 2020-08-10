黃金男雙李洋（右）、王齊麟（左）跨海為綠島孩子指導球技。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

「以過於常人的堅持，創造屬於我們的價值」，綠島國小羽球隊教練將小選手們平日練習的情況剪輯成短片，希望讓世界看見，獲得台灣羽球一哥周天成回應，邀請黃金男雙李洋、王齊麟於9日起一連3天跨海指導，為離島孩子圓夢。

短片以「離島的堅持」為名，影片中指出，位於台東外海的綠島，因為長期缺乏專業師資，導致無法有系統化的訓練，全校50位學生，有20位在羽球隊裡，今年他們決定要捲土重來，「以過於常人的堅持，創造屬於我們的價值」。

台東縣政府教育處表示，今年5月中華民國羽球協會舉辦全國羽球校隊紀錄短片徵集活動，綠島國小羽球隊教練將小選手們平日練習的情況剪輯成短片，希望可以讓世界看見，影片以「綠島不是只有觀光和自然資源，還有一隻堅持夢想的羽球隊」為主軸拍攝，希讓孩子們有更多的機會圓夢並獲得更多資源。

這支影片如蝴蝶效應般的產生的漣漪，除了讓世界羽聯（BWF）以官方帳號在影片下方留言打氣，更得到台灣羽球一哥周天成親自回應，並主動拍攝影片給孩子，影片中表示願意前往綠島國小拜訪羽球隊，讓教練和小朋友非常驚喜。

綠島國小趙光華校長表示，學校教練藉此機會，與周天成的物理治療師高敏珊聯繫，並邀請黃金男雙李洋、王齊麟從9日至11日一連3天，跨海到校指導學生羽球技術以及運動傷害防護的知識。

周天成更自掏腰包提供運動傷害防護器材以及知名廠牌運動衣和羽球裝備送給孩子，期望此次活動可以讓世界看見偏鄉離島孩子們的堅持，讓孩子更加茁壯，更讓孩子們學習國手的精神，朝著夢想邁進！

(中時 )