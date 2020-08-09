台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」弱勢房屋修繕團隊9日前進仁德區幫弱勢戶修繕房屋。(台南市勞工局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」弱勢房屋修繕團隊，9日前進仁德區為李姓弱勢戶進行客廳與臥室的輕鋼架更新、門板更換以及電線重新配置的施工作業；同一天，也同步在屏東縣獅子鄉為原住民邊緣戶進行化糞池、鐵工基礎及整地施工作業，將幫助弱勢房屋修繕的工作遍地開花，擴大希望家園版圖。

台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會修繕志工今天到仁德區保仁路李姓弱勢戶住處，進行客廳與臥室的輕鋼架更新、門板更換以及電線重新配置的施工作業。

李姓案主現年50歲，為中度精神障礙者，目前僅領有津貼每月約5000元，沒有能力自行修繕房屋，簡陋鐵皮屋因屋頂鐵板破損，有嚴重漏水情形，導致屋內天花板輕鋼架受潮老舊、不堪使用，且電線配置非常雜亂，居住安全堪憂。

經勞工局與各修繕工會志工評估後，決定協助案主加強補修屋頂鐵板，拆除老舊的天花板並更新輕鋼架與門板，以及重新配置電線並更換燈具，還有油漆的粉刷美化，待完工後即可讓案主有個可以安心居住的家，不用再忍受屋內漏水的困擾，也可避免用電的危險。

勞工局長王鑫基感恩工會修繕志工夥伴，奉獻假日替弱勢戶進行房屋修繕，而社團法人台南市勞工志願服務協會志工今日也至後壁區新港東協助案家清理大型家具、廢棄物及整理環境。

王鑫基說，副總統賴清德希望將台南市「有情有疼心ㄟ厝」弱勢房屋修繕計畫，推廣到各縣市，幫助更多艱苦人，因此，今天也在屏東縣獅子鄉幫原住民邊緣戶，同步進行化糞池、鐵工基礎及整地施工作業，後續將由市府勞工局各工會志工團隊接續施工，屏東縣政府勞動暨青年發展處也帶領屏東縣各相關工會成員到場了解修繕狀況及期程，透過觀摩能讓屏東百工師傅志工團的修繕工作更順利。

(中時 )