印尼近日發生一起悲傷事件，1名男子即將與未婚妻結婚，卻因經濟窘迫拿不出聘金，且父母也不願提供金援，走投無路的他最後想不開，竟在婚禮2天前在家中自縊身亡。男子女友日前到對方家裡探望，誰知一開門就赫見未婚夫懸掛在廚房，早已死亡多時，嚇得趕緊報警，原本開心的婚禮一夕間成為喪禮。

據印尼媒體《WIKEN》報導，這起事件發生在北蘇門答臘（North Sumatra），女子5日到未婚夫家中探視，一入內就發現男方在自家廚房上吊，且身體已開始僵硬，嚇得趕緊報案；當地警方初步勘驗後，雖未在現場找到遺書，但死者身上沒有明顯外傷，屋內也沒有外力侵入跡象，研判死者應該是自殺身亡。

死者未婚妻表示，自己當天早上還和男友通過電話，當時並未發現任何異狀，孰料數小時過後就發生憾事；男方親友則透露，他再過2天就要和女友結婚，生前一直為了聘金煩惱，原本父母說好要出資贊助，然而眼見2人就要步入禮堂，卻始終沒有下文，懷疑準新郎可能因此想不開，最後選擇走上絕路。

報導指出，死者目前已在親屬安排下入土為安，他的未婚妻雖然悲痛欲絕，但仍堅持出席喪禮，陪著愛人走完最後一程。

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(中時新聞網)