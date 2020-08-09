鬼鬼新專輯預購選在11日、她31歲生日當天開跑，往年生日總會跟好友度過的她，今年陷入被舞台劇跟唱片公司兩方搶人大戰中，生日當天不但無法休假，她還得從早上五點化妝、拍影片，一路忙到晚上十點舞台劇彩排結束，讓三個月沒休假的她苦中作樂說：「有工作就要感恩，是最好的生日禮物！」

今（9日）要練舞的她，彩排時收到舞者送上的驚喜蛋糕，上面還有她預購分身「惱腦」圖案 （她自己做怪夢被這個圖案追），鬼鬼開心許願：「因為我的生日是811，希望歌迷可以把我的歌點爆，點到8110萬次！」繼上次擦玻璃pose被選為單曲封面，被叫時尚夭怪的她乾脆怪到底，預購封面竟直接挺 腰、大秀出自己的下半身給人看，只見穿著綠色緊身衣的她做起類似瑜珈的「橋式」， 怪異中帶時尚，被稱「時尚腰怪」。

這pose及玲瓏有緻的好身材，歸功她練多年的瑜珈而來，最近迷上空中瑜珈的她，坦言享受迷上被「吊起來」的快感；其實時尚么怪的么字跟她多年自己信奉的「老么哲學」有關，「任何狀況把自己當老么、不當老大的心態，常常把哥哥姐姐掛嘴邊，讓我出道以來長輩緣就蠻好的，也因此受到很多照顧提攜」。

鬼鬼將於11日迎接31歲生日。（avex taiwan提供）

(中時 )