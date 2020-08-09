盧秀燕歡迎選手來到台中，強調台中是座酷城市、街舞就是酷運動，旋風致詞獲得好評。（陳世宗攝）

中華民國街舞運動協會及台中市北屯區體育會舉辦的「2020霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽」，8、9日兩天在台中火車站新站前廣場平台登場，來自全國約300名「舞林高手」舞力對決，冠軍隊伍及個人將代表台灣參加2020霹靂無雙亞洲街舞大賽，與亞洲各國角逐冠軍；市長盧秀燕今日現身力挺，歡迎選手來到台中，勉勵選手全力比賽、奪得佳績。

盧秀燕上月接受髖關節手術，目前行動不便，需要輪椅及拐杖輔助，今日仍現身霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽，以行動力挺台中推廣「酷運動」的理念。「既然是酷運動，話就不要講太多，開始跳舞吧。Lets dance! Go!」盧秀燕歡迎選手來到台中，強調台中是座酷城市、街舞就是酷運動，旋風致詞獲得好評。

運動局表示，資格賽分為霹靂舞團體賽6 on 6、霹靂舞個人賽1 on 1、國際女子個人對抗賽、霹靂舞個人新人賽及Fresstyle個人新人賽5組，參賽隊伍團體賽30隊180人、個人賽則有120人，各組冠軍將晉級亞洲總決賽。

運動局長李昱叡、中區區長林忠訓、北屯區代理區長歐陽明、市議員沈佑蓮、中華民國街舞運動協會理事長沈智慧等人皆到場為選手加油打氣。

中華民國街舞運動協會理事長沈智慧說，此次賽事選在新火車站前廣場平台舉辦，可結合一中、逢甲商圈等觀光勝地，讓來自台灣各地的選手、街舞愛好者及裁判齊聚，帶動周邊住宿、飲食等觀光效益，更藉由選拔賽讓參與者有更多機會互相觀摩、切磋舞技。

(中時 )