8旬老母突失去意識兒急求救 警鳴笛4分鐘送醫 18:082020/08/09 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市游姓男子母親身體不適、失去意識，警方協助鳴笛開道，花4分鐘協助民眾將母親送醫急救。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市游姓男子9日早上7時50分，跑進桃園警分局中路派出所求救，指80歲母親在家中突然身體不適、失去意識，擔心叫救護車緩不濟急，警車連忙一路鳴放警報開道，將老太太送醫急救。 警方表示，今天早上游姓民眾跑到中路派出所求援，指母親突然身體不適、失去意識，通知救護人員擔心來不及，家屬連忙自行送醫，但對於路況不熟，所以緊急向警察求助。 警員陳博辰及莊君翰立即駕駛巡邏車，鳴放警報在前開道護送，於4分鐘內趕到醫院，員警協助醫護人員將老太太順利送醫急救後，才離開繼續執行勤務。 (中時 ) #母親 #意識 #派出所 #身體 #突然 也許您會感興趣 推薦閱讀 路倒鼻血流不停 暖警關懷助送醫 08:562020/08/08 社會 8旬老母突失去意識兒急求救 警鳴笛4分鐘送醫 18:082020/08/09 社會 超級星期天 漢子、燕子合體輔選李眉蓁 獨缺韓國瑜 07:392020/08/09 政治 3車等紅燈追撞 保時捷駕駛做完警詢竟離奇自撞 送醫不治 09:382020/08/09 社會 楊梅警分局辦治安座談會 廣受里民熱烈迴響 18:092020/08/08 政治 悲傷父親節 草屯課長遭酒駕撞亡 04:102020/08/09 社會新聞 兩手托天理三焦 避免腦中風上門 04:102020/08/09 娛樂新聞 普濟堂廟會 大溪警方邀集社團座談避免滋事 18:212020/08/08 社會 共享機車插旗花蓮 上山下海探索秘境新選擇 14:522020/08/09 寶島 日本弔唁團抵達松山機場 將拜會蔡英文 14:402020/08/09 政治 社會熱門新聞 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 白裙女搭地鐵「雙腿夾電扇」散熱 網傻眼：有味道飄過來 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 成田機場驚見35年前空難班機 詭異現蹤半小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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