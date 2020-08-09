桃園市游姓男子9日早上7時50分，跑進桃園警分局中路派出所求救，指80歲母親在家中突然身體不適、失去意識，擔心叫救護車緩不濟急，警車連忙一路鳴放警報開道，將老太太送醫急救。

警方表示，今天早上游姓民眾跑到中路派出所求援，指母親突然身體不適、失去意識，通知救護人員擔心來不及，家屬連忙自行送醫，但對於路況不熟，所以緊急向警察求助。

警員陳博辰及莊君翰立即駕駛巡邏車，鳴放警報在前開道護送，於4分鐘內趕到醫院，員警協助醫護人員將老太太順利送醫急救後，才離開繼續執行勤務。

(中時 )