樂天桃猿朱育賢今日作客對戰中信兄弟，首打席敲出右外野陽春炮，這是他生涯第100號全壘打，成為中職史上第22位達陣百轟的球員，苦主是兄弟先發投手周磊。

朱育賢花費486場、1863打席、1634打數敲出生涯第100轟，成為中職史上第22人，以場數來看是史上第4快達陣的球員，僅次高國輝、陳金鋒、鷹俠，高國輝僅用364場、1551打席、1364打數完成百轟，仍是目前難超越的「高國輝障礙」。

朱育賢自2016加入中職以來，每年穩定輸出至少10轟，去年整季狂敲30轟，不僅拿下全壘打王，還改寫半季全壘打紀錄以及單月最多轟的聯盟紀錄。

朱育賢今年開季勢如破竹，前2戰敲出5支全壘打，一度成為國內外媒體寵兒，本季前12場比賽就敲出9支全壘打，也是最速9轟紀錄，不過季中後全壘打產量減少，上次開轟是7月24日，等了10場，百轟才終於出爐。敲出全壘打後，桃猿球隊在場上進行簡單慶祝儀式，朱育賢舉起百轟紀念牌向球迷揮手。

(中時 )