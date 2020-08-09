台灣美光公司是台中首家申請捐贈iBike租賃站的民間企業，設於中科后里園區后科路與三豐路口的台灣美光站，已於近日啟用。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真） _____

台灣美光公司是台中首家申請捐贈iBike租賃站的民間企業，捐贈站設於中科后里園區后科路與三豐路口，已於近日啟用。台中市府交通局9日表示，台中市府自103年7月起推動「公共自行車建置計畫」，已設有＼329站、提供9175輛公共自行車，歡迎企業加入打造台中綠色運輸的行列。

交通局表示，台灣美光站於近日啟用，目前后里區的iBike站已有6站，該站將可串聯后里火車站作為中科后里園區職員通勤的交通工具。

交通局指出，經訂定「台中市政府交通局受理民間捐贈公共自行車租賃站作業要點」，開放民間捐贈iBike租賃站。過去，站點以設置在公有地為原則，在訂定捐贈要點後，將開放捐贈站點設置在私有地，捐贈者可提出站名建議。

交通局表示，捐贈站點將納入台中市公共自行車租賃系統營運維護管理，後續的車輛調度及場站維護則由市府廠商負責，目前已接獲多家企業積極詢問，鼓勵民間共同完善無縫公共路網及服務。

台中市府正推動研擬「iBike倍增計畫」，將優先在軌道運輸、大專院校高中職、公車、商圈等熱門站位周邊全面設置iBike，后里區則以后里火車站為中心，並在有使用需求的地點規劃點位。

(中時 )