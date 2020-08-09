與台女結婚15年，取得台灣籍的伊朗男子Daniel江威隆，2016、2017年佯稱單身上網把妹，同時與4名熟女交往，不但騙上床，還以遺失房貸、還老闆女兒錢、患腦瘤治病旅費，詐騙134萬1000元。事後江避不見面，被騙85萬的女子因發現江又在搭訕女子，與江男拉扯受傷，報警才曝光。台北地院依3個詐欺罪判江男徒刑2年，另依詐欺未遂、傷害罪各判江徒刑3月、拘役40日，可易科罰金。

判決指出，江男為伊朗籍人，2005年與台籍女子結婚後，2012年取得台灣籍，透過通訊軟體結識梁姓、吳姓、朱姓4名女子，騙財騙色。2016年12月，江向梁女佯稱他是挪威人且未婚，不久2人就發生多次性關係。之後，江以不慎遺落美金2萬元房貸，要還老闆女兒30萬，事後避不見面，陸續騙走梁女85萬元。

2017年2月，江向吳女﹕朱女訛稱他是加拿大人且未婚，江與2人結識後多次上旅館嘿咻，江男以同樣理由，向吳、朱騙走39萬1000元、10萬，江得手後分別佯稱祖父病危、身體不適將返國，斷絕與2女聯繫，事後2女見江騙財騙色新聞曝光後，報警處理。

2017年6月，江又向1名女子佯稱，他宿舍遭竊，雖已報警處理，但經濟上仍有困難，且有愛慕之女同事欲借款仍被他拒絕，需美金3萬元支付他在加拿大房貸，但女子事後查覺有異未付款，始未受騙。

江因斷絕與梁女聯繫後，梁四處找尋江，2017年7月25日下午，梁在北市南昌公園發現江在搭訕女子，上前質問江，江見狀欲轉身離開，梁拉住江男並報警，雙方拉扯間，江扳折梁女手指受傷。

法院審理時，4女均證稱江男平常不拍照，也不准她們拍照，出門無時無刻都戴口罩，說是因家人生病，依國外習俗晚輩不可拍照，或推說是選擇一年不拍照讓家人身體好轉。

江男否認詐欺，辯稱4女只認識梁女，其餘均不認識，從未向梁借貸，只有拿過梁的200元紅包，他帳戶資金是協助仲介3C商品予伊朗商人，及擔任翻譯費用，對於商務細節都推稱忘記了，法官不採信江說詞，依3個詐欺罪判江男徒刑2年，另江男涉犯詐欺未遂、傷害罪各判徒刑3月、拘役40日，可易科罰金9萬元、4萬元。可上訴。

(中時 )