張信哲近期因應防疫，大多時間都在籌備新專輯與陪伴家人，日前他受邀為音樂人趙英俊的作品重唱錄製單曲、翻玩王菲2015年為電影《港囧》獻唱的主題曲〈清風徐來〉，張信哲因喜歡這首歌而欣然首肯，還在粉絲頁提筆寫下：「唱一首喜歡的歌，說一個想說的故事，那些放在心上的人，那些已經放下的事，那些一唱再唱的歌，於我而言這就是，可遇而不可求的事情。」

「一首歌一個故事·趙英俊某些作品重唱企劃」的計劃，邀請許多歌壇天王天后加入，張信哲甫推出的〈清風徐來〉是該企劃第三彈，加上第一彈張靚穎〈致我們終將逝去的青春〉和第二彈陳奕迅〈世界上不存在的歌〉，轟動華語樂壇，其後卡司還有蕭敬騰老蕭、薛之謙、胡海泉、韓紅、王源、黃雅莉、張杰等共13位重量級歌手，將採用單曲上線形式，之後收錄成整張專輯。

〈清風徐來〉的作者趙英俊，回憶電影製作後期當時，接到導演徐崢的任務，要他為此片寫一首歌，趙英俊問導演，對於歌曲有什麼什麼要求和規矩，徐崢回覆：「沒有，但這首歌確定會由王菲來演唱！」趙英俊聽聞很興奮，也對自己有信心，「因為我是世上最了解這個故事的人了」；果然《港囧》推出後大為轟動，在年度最賣座電影中名列前茅，上映一個月就衝破16億人民幣票房。

相隔五年，這次的重唱計劃，來到〈清風徐來〉這首歌時，趙英俊腦海裡馬上想起張信哲的聲音，「由我兒時偶像張信哲來詮釋真是不作第二人想，聯絡上阿哲哥時，沒想到她也非常喜歡這首歌！」提出邀約後雙方一拍即合、開啟這次合作；張信哲表示，期望大家聽完這個故事，可以感受到「就讓執念留在心中，清風徐來，人生一樣可以海闊天空」。

張信哲日前受邀翻唱錄製〈清風徐來〉。（潮水音樂提供）

(中時 )