日本前首相森喜朗率團弔唁前總統李登輝，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天也率訪問團來台，有人質疑，為什麼不用隔離14天？律師呂秋遠嗆說，因為他是美國的衛生部長，這道理很難懂嗎？更反批這幾天人山人海的風景區、幾乎已經不戴口罩的民眾、到處報復性出遊的台灣人，這要誰來負責？

呂秋遠在臉書指出，高齡83歲的日本前首相森喜朗從日本包機前來台灣一日訪，行程只有謁見蔡總統與悼念李前總統，一天的時間，就要東京台北往返，他們是來玩的嗎？外交禮遇是一項特權，而且是為了國家利益所給予對方國家的對等特權，我們就很難想像，要求美國衛生部長艾薩隔離14天才能入境的人，到底是為了防疫，還是為了什麼特殊目的，才會有這樣的建議與發言。

呂秋遠指出，美國的衛生部長艾薩基於美國全球衛生戰略及外交考量，所以前來台灣參訪，飛行兩天，停留3天，如果不是公務行程，誰願意從華盛頓特區飛來台北？參訪的路線全程管制，也有相關文件證明出發前是檢驗陰性，為了台美兩國的衛生外交3天，卻被台灣人認為是特權，還認為「病毒不分階級與權貴」，不知這是什麼心態？

呂秋遠認為，此事誰要負責？當然是決策者要負責，但不要老是把自己的健康要求別人負責。當執政者為了台美外交、公共衛生安全等事項在努力，這些人只想到「美國官員不隔離14天，出事要誰負責」，那這幾天人山人海的風景區、幾乎已經不戴口罩的民眾、到處報復性出遊的台灣人，要誰來負責？

(中時新聞網)