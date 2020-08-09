圖為日本首相安倍晉三的胞弟、眾議員 岸信夫。(圖/本報資料照，姚志平攝)

日本前首相森喜朗今率日本國會跨黨派議員，來台追思前總統李登輝，隨行的共有9位國會議員，並已赴總統府晉見蔡英文總統，駐日代表謝長廷今也在臉書公布訪台的成員名單，而名單中也赫見日本現任首相安倍晉三的胞弟，眾議員岸信夫。

森喜朗率領的「日本弔唁團」追思完畢後，在台北賓館發表公開談話，被問及和李登輝前總統交情，森喜朗說，「如果要詳談可能要說上1小時，若要說兩人之間最深刻的感情緣分，他回憶，李前總統曾在日本讀書，卸任後當時希望能在日本接受身體治療，但因為大陸方面對台灣政治領導人有意見，所以日本方面比較僅慎，他當年身為首相，基於人道判斷，還是決定發給他簽證」。

談及李登輝和日本淵源，森喜朗說，「他和李登輝年紀接近，但李登輝教了他很多日本二戰後的事情，李對國際歷史上的意義，貢獻良多，他無法在場細談，李登輝也曾說，日本要對自己有信心，日本戰敗後今天能走過來，其實也是李登輝前總統的貢獻」。

對於訪台成員名單，謝長廷今(9日)在臉書公布的來台追思的日方官員名單，「超黨派國會議員包括古屋圭司、岸信夫、衞藤征士郎、長島昭久、中山泰秀（以上自由民主黨）、富田茂之（公明黨）、中川正春（立憲民主黨）、榛葉賀津也（國民民主黨）、石井章（日本維新會）」等9人，此外，「日本臺灣交流協會」理事長谷崎泰明陪同。

(中時新聞網)