（浤圃建設推出的「浤圃星捷座」首購產品，開賣半年就接近完銷，9日邀請買家同樂、摸彩。圖／顏瑞田）

位於高雄捷運R20生活圈的浤圃建設首購宅「浤圃星捷座」，今年1月開放登記預售，由於捷運宅的區位和每坪18萬元到19.8萬元價位，吸引楠梓加工區員工和部份市區民眾搶進，無畏疫情，半年多的時間，184戶賣到只剩5戶，浤圃建設9日舉辦「VVIP派對，大摸彩」，而且人人有獎，浤圃董事長蘇宏圃表示，今年5個建案戶數所剩不多，明年預定再推3案，總銷合計約85億元。

浤圃董事長蘇宏圃指出，包括浤圃星帝標、浤圃星潮Style等，浤圃建設今年推出的5個建案，有些完銷、有些剩下個位數，因此，可供銷售的戶數不多了，2021年將視國際經濟景氣，審慎推案，初估將有3個建案推出，分別是浤圃星潮Style二期、一心路大樓住宅、以及五福路上的都更案，總銷合計約85億元。

蘇宏圃表示，跟過去一樣，2021年要推出的建案，也是銷定2到3房的首購宅為主，部份則瞄準首換市場，大部份的產品總價，以每戶1千萬元以下為主力，只有五福路都更案的少數3房，包括車位的總價會超過1千萬元。

立永國際總經理朱建雄指出，「浤圃星捷座」在開案之後，因為熱銷，平均開價從每坪17到18.5萬元，連續2次調價到每坪18到19.8萬元，184戶賣到只剩下5戶，而且，每戶千萬元以下的8間店面，很久就賣光。

朱建雄表示，「浤圃星捷座」除了位於高雄捷運紅線R20後勁站生活圈，單價和總價都相對吸引人，無論2房或3房，包括車位的總價都在1千萬元以內，因此，在今年1月開放預約之後，預約單成交比率就高達80％，即使歷經2月之後的新冠肺炎（COVID-19）疫情，買氣絲毫不受影響。

他說，買家以楠梓加工出口區的員工占大多數，而且以45歲以下的年齡層為主，代表楠梓加工區的就業穩定，是該區房市重要的支撐，另有部份買家則是從市區想要移居楠梓的消費者，因為，房價相對便宜。

(工商 )