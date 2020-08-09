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日本前首相森喜朗率領的日本弔唁團今天下午5點赴台北賓館弔唁前總統李登輝。森喜朗表示，李一直告訴他，日本要對自己有信心，二戰失敗後，日本能走過來，這點也有李的貢獻。至於當年他當首相時發給李赴日本醫療的簽證，這是基於人道所作的決定，「我相信我的判斷是正確的」。

日本弔唁團今天下午5點，由總統府祕書長李大維、副祕書長李俊俋、外交部長吳釗燮與台灣日本關係協會會長邱義仁陪同赴台北賓館弔唁前總統李登輝。並在追思牆上留言「追悼日台友好永遠不變，日本弔問團一同」，隨後並向李登輝家屬表達追思和哀悼之意。

森喜朗隨後接受公開訪問首先自我介紹，他說，此次組團是因為日本朝野各黨派大家都非常尊重李前總統，大家想法一致，日本一定要比任何地方更早、要第一個來此追思，「這是應該的事情」。

他說，自己與日本首相安倍晉三在政治上是一起走過來的，他在擔任首相時，安倍是官房長官，行前他與安倍商量過，身為李的友人，想來台親自追思，「這想法是一致的」。

森喜朗也謙遜的表示，自己是因為年紀大才作為團長，他剛才與李的遺屬坐下來聊，就跟他們說，李對國際和日本的貢獻很大，也因此很多國會議員都想見李最後一面。

他說他自己與李登輝年紀接近，但李告訴他很多我們日本不知道的事情，二戰失敗後，他之前對日本無信心，但李鼓勵日本要有勇氣自豪的心，李前總統一直鼓勵他們，透過很多演講，讓很多日本人也深受其影響，他對於國際和在歷史上的意義有很多，但他要說的只有一句，就是李一直告訴他，「日本要對自己有信心」，戰敗後日本能走過來，這點基礎也是李的貢獻。

媒體也關切他與李之間的情誼，他說，「如果要我說，可能要花1個小時」，他提到當年李因為醫療問題，想赴日本，並且到他當年讀過書的地方去看看，但中國有意見，當年台灣政治領導人也不能去日本，這點牽涉比較複雜，日本在發簽證上面也較審慎。

但他說，因為這是健康人道的事，「我相信我判斷是正確的」，當時他身為首相決定發給他簽證 ，「我與遺屬聊天時，他們對這點也表示感謝」，但這是人道問題，也是他身為人所作的判斷。

(中時 )