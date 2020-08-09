隨者科技愈來愈進步，現在很多繳費只需一隻手機就可搞定，便可省去出門繳費的麻煩。不過就有網友分享，自己利用線上繳卡費，沒想到手滑多按一個數字，原本1萬8的卡費變成18萬，讓他發文呼籲網友別像他一樣糊塗，沒想到多數網友歪樓留言「羨慕可以手滑。」

有網友分享，自己利用線上繳卡費，沒想到手滑多按一個數字，原本1萬8的卡費變成18萬(圖擷取自Dcard)

原PO昨(8)日在Dcard上發文表示，前兩天剛起床時，正好是發薪日，於是就把1萬8的卡費繳一繳，他在APP上輸入了一串數字，經過再三確認金額後，畫面顯示交易成功。但就在放下手機的瞬間，卻看見畫面顯示6個數字，讓他驚覺事態不對，這才發現自己匯款金額多按一個數字，讓卡費直接爆增10倍。

不過原PO事後聯絡銀行，也順利領回多繳的金額。(圖擷取自dCARD)

事發後他也睡意全消，整個人醒了過來，馬上打電話聯絡銀行客服，「幸好信用卡銀行能協助退回多繳的16萬。」畢竟18萬對很都人來說也是比不小的數目。原PO也自嘲的說，「給大家笑笑我的愚蠢，但也建議各位不要一醒來就做這麼嚴肅的事情。」

雖最後事情順利結束，不過網友底下留言都歪樓表示，「存款連18000都不到的我沒有這種煩惱」、「我手滑多按只會被通知餘額不足」、「多個0能手滑就很幸福了…」、「好好喔，有18萬可以扣」、「好險我餘額沒超過1萬8過，不怕。」

(中時新聞網)