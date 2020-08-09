台中盛唐中醫違法將禁止藥用的硃砂做自費中藥粉，致前議長張宏年等10名患者鉛中毒用，經追查，九褔中醫違法使用硃砂調製五寶粉造成彰化一家四口也鉛中毒，該案受害民眾不斷增加，中市衛生局也勒令盛唐中醫停業兩個月，九褔中醫停業一個月，唯有民眾發現盛唐中醫在診所門口張貼「停診3天」公告，衛生局獲悉後重申，絕對不可能隨便讓它只停業3天就復業。

台中盛唐中醫、九福中醫違法使用硃砂調劑已造成14人鉛中毒，台中市衛生局將全案依「醫療法」、「藥事法」移送檢調偵辦後，同時依照「醫療法」重罰盛唐中醫診所50萬元罰鍰合併即日起停診2個月，九褔中醫診所則判罰30萬元罰鍰合併停診1個月。

但卻有民眾向發現盛唐中醫門口張貼一張公告，上面寫著「8月7日（星期五）、8月8日（星期六）、8月9日（星期日）因故無法看診，不便之處敬請見諒。」公告上時間標註109年8月7日。

對此，台中市衛生局重申「行政裁罰確定已經生效，該局也尚未收到其申請行政訴願，不清楚為何張貼停診3天公告，但該診所需停診2個月是事實，明（10）日不可能准其開門營業看診。」

(中時 )