昨（8）是父親節，不少人都在這周末和家人一塊聚餐，慰勞爸爸的辛苦。不過1名女網友卻在父親節當天從爸爸親口得知「家裡要多一成員了！」甚至還會邀請她來參加這次的家庭聚餐。而這位即將成為原PO乾妹妹的人，竟然是幾個月前爸爸去車行買車時認識的女業務員。網直呼：這案情絕不單純！

原PO在臉書社團《爆怨公社》上透露，前幾個月，父親買了新車，當時的女業務員就向原PO父親哭訴「她從小沒爸爸...」。而每年父親節原PO想找爸爸去買禮物時，總被打槍拒絕出門。不過今年父親卻突然約要家庭聚餐，更令人吃驚的是，那名女業務員也會出席。

原PO表示，「我爸還打給我說，我要有一個妹妹了。因為她心思單純像一張白紙」想認她做乾女兒。這讓原PO不禁對網友抱怨，在我看來她就是用自己可憐身世想騙我爸，連我爸開車去保養，女業務都要哭給我爸看，直呼「西勒靠杯哦」。全家一時之間都不知道怎麼勸退爸爸。

文章一出，眾人秒回「保證有詐！」認為事情絕對不單純，感覺原PO爸爸也很有問題。網友大膽推測，「有點綠色的光」、「應該不止是乾女兒了，感覺妳會有新媽媽」、「過陣子妳爸會說：快要多個新媽媽了！」、「恭喜多了一個後媽」、「 最新手法？買車送女兒？」而也有網友指出「你爸爸是不是很有錢？看來是買了保時捷等級的名車～誰都想叫聲爸好嗎」、「她肯定有很多乾爸爸」。對此，網友建議最好的辦法就是直接向公司投訴，或公布那名女業務是誰。

(中時新聞網)