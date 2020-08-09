「2020全國總統盃健身健美錦標賽」9日在南港展覽館隆重舉行，由中華民國健美協會與台北市政府體育局共同舉辦，且在外貿協會全力協助下提供國際級ㄧ流展覽館，讓350名健美選手參與角逐各項目，爭取健美最高榮耀的總統盃獎項。

台灣健美健身項目最近多次躍上國際舞台，像是世界盃男子傳統健美獲得第3名、亞洲盃女子形體獲得第3名，男子形體更於西安一代一路獲得第2名佳績。在社會大眾普遍觀念上的穿著三角褲且肌肉較發達狀態不同，穿著海灘褲強調腰肩比例，普遍較能獲社會大眾認同，且參與比賽人數眾多，也是協會2年強力推廣之下重要成果。

本次賽事也納入去年由世界總會創立的新項目「男子古典形體」，指定動作當中經典的阿諾招牌動作及多數健美選手較難做到的「真空縮腹」動作，勢必會吸引更多選手參與，特別是男子古典選手及男子形體選手。

今年總統盃擴大舉辦，除了邀請國際裁判參與評判之外，慢慢一步步的改變，讓民眾都能參與健美項目，同時，也為了吸引更多年輕人來參與這項活動，本次活動也邀請JKF女郎特別加入。為結合台灣健身健美項目廠商，也邀約產業夥伴們擺攤一起壯大台灣健美運動。

(中時 )