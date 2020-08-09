賴男請曾擔任義警的兒子特別安排，前往太昌派出所感謝員警錡為綸及時救回性命。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

「突發性主動脈剝離相當危險，在最短時間抵達醫院救治，醫生都說運氣相當好。」65歲賴姓男子在園藝培植園突然倒地不起，意識不清，派出所員警錡為綸獲報查看後，隨即通知救護人員將他送醫急救，賴男在二個月後的治療及觀察後，康復出院，並特別前往派出所感謝救命恩人成功救回性命。

賴男從事園藝培植工作，每天一早都會前往吉安鄉明仁三街旁的園區巡視。今年5月17日7時許，賴男獨自開車前往園區時，剛下車便感到胸口劇烈疼痛，緊接著視線逐漸模糊、身體失去控制，當場倒地、無法動彈。

路過民眾見狀，立即撥打電話至附近太昌派出所報案。員警錡為綸獲報後立即前往查看，發現賴男意識不清，情況危急，隨即通報救護人員將賴男送醫；等待救護人員前往時，錡為綸不斷安撫賴男驚慌情緒，並請他慢慢呼吸，努力保持清醒，要他不要放棄。

經過花蓮慈濟醫院診斷，發現賴男心血管主動脈剝離，緊急進行胸腔手術後，順利保住性命。賴男經二個月後的治療及觀察，終於康復出院。賴男認為兒子曾當過義警，並透過骨髓捐贈幫助他人「種下福報」，讓他順利撿回性命，因此請兒子特別安排，前往太昌派出所感謝員警錡為綸及時救回性命。

(中時 )