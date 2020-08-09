由基隆在地高齡長者組成的「樂齡舞蹈劇場工作坊」在元智藝設系打造的山海小市集中展現成果。（吳康瑋攝）

山海工作營現場聚集多達70家攤位，更有敲擊樂器的互動式體驗，以率性的節拍被隨著身體的律動，除展現山海的魅力，更有長輩們加入一起哼唱。（吳康瑋攝）

山海工作營現場聚集多達70家攤位，更有敲擊樂器的互動式體驗，以率性的節拍被隨著身體的律動，除展現山海的魅力，更有長輩們加入一起哼唱。（吳康瑋攝）

山海工作營現場聚集多達70家攤位，更有敲擊樂器的互動式體驗，以率性的節拍被隨著身體的律動，除展現山海的魅力，更有長輩們加入一起哼唱。（吳康瑋攝）

山海工作營現場聚集多達70家攤位，更有敲擊樂器的互動式體驗，以率性的節拍被隨著身體的律動，除展現山海的魅力，更有長輩們加入一起哼唱。（吳康瑋攝）

山海工作營現場聚集多達70家攤位，更有敲擊樂器的互動式體驗，以率性的節拍被隨著身體的律動，除展現山海的魅力，更有長輩們加入一起哼唱。（基隆市府提供／吳康瑋基隆傳真）

為尋找海港山城產業創生契機、推動環保意識，並關注邁入高度高齡化的社區居民，元智大學、遠東集團徐元智先生紀念基金會與基隆市府合辦「基隆太平社區地方創生行動-山海工作營」，其中，山海小市集與成果發表於8日在太平國小及社區113 巷上山步道來舉辦，現場有社區居民、業者共創市集，聚集多達70家攤位，吸引大批遊客慕名而來。

元智大學表示，據人口統計，基隆65歲以上的老年人口數已破6萬人，佔全市人口的16.26％，幾乎快達到超高齡社會，元智藝設系攜手遠東集團徐元智先生紀念基金會、基隆市政府舉辦山海工作營，除了延續過往「空間再生」「產業創新」「社區長照」等主題，今年加入「地方創生行動」議題，進行討論實作，並舉行「山海小市集」，與社區居民、業者共創市集活動，同時推廣銀髮議題。

都發處長徐燕興表示，基隆山海工作營已邁入第五年，「山海小市集」已成為首都圈特色市集，更成為基隆市每年重要的城市活動，今年度更引動社區在地能量擺出十個攤位，市集活動整合、串連山城各處節點，除了讓越來越多基隆的市民朋友一起加入改造曾子寮山城的工作外，也讓市民見證基隆的改變。

元智大學藝設系主任陳冠華指出，遠東集團邁入70周年，徐元智先生紀念基金會近期積極投入高齡長照的關懷，山海工作營作為「市民學校」的實踐，攜手各界希望能藉著駐地行動，深入居民日常生活及在地人文歷史，他強調，創生工作構築社區真實生活樣貌，隨著小徑上山可以感受基隆特色山海景色，市集也展現太平山城聚落多樣面貌以及實驗未來的各種可能，除帶動地方文化，也替生活美學帶來新的體驗。

太平國小現場除了安排亞東醫院提供血壓、血糖與身體組成分析量測服務，並安排醫師接受長輩諮詢，遠傳電信則提供飆網體驗，而元智大學老人福祉研究中心研發的銀髮智慧生活科技輔具，更以天才巧拼地墊遊戲配合多媒體設置希望能促進社區長者的運動與認知，遠東SOGO法務室則提供免費法律諮詢服務，幫助社區資深居民有即時的因應方向。

(中時 )