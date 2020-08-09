針對9日下午舉辦的「高雄反空污大遊行」活動，經濟部近幾年來已加大國（公）營事業空污改善力道，且針對該次遊行環保團體提出國（公）營事業為在地空污大戶及興達煤電除役的訴求，經濟部業已採取多項作為說明如下：

一、經濟部致力推動能源轉型政策，在供電無虞情況下，未來火力發電將以淨潔天然氣為主，搭配燃煤機組持續汰舊換新採用超超臨界高效率機組，並積極推動配合空污嚴重時降載、提升發電廠空污防制設備效能、透過最新發電技術予以提升效率，逐步降低電廠空污排放。

二、中鋼公司加速推動環保改善工程，相關作為如下：

（一）為精進「環境管理」與「清潔生產」之目標，中鋼公司已規劃投入316.25億元，加速推動煤礦封閉式建築及一、二階煉焦爐汰舊換新及乾式淬火設備工程等環保改善工程。

（二）中鋼公司預計投入97.2億元設置煤礦封閉式建築，受限既有場地嚴重不足、工法技術及料種多樣（煤礦26種）之調度困難、邊維持營運邊更新設備、場地需重新配置等問題挑戰，須採廠區設備系統重新配置，分批、分階段進行施作。煤礦封閉式建築工程已於108年7月1日開始施工，原規劃於113年完成，將可提前於112年12月31日完成。

（三）中鋼公司預計投入219.05億元進行新一、二階煉焦爐及乾式淬火設備工程，「煉焦爐及乾式淬火設備建造第一期工程」已於109年3月31日動工，並預計113年2月完成，整體新一、二階煉焦爐及乾式淬火設備工程預計於114年2月完成。

（四）前述工程完成後，合計每年可減少排放粒狀物72.6公噸、揮發性有機物73公噸。

三、台電及中油公司相關作為如下：

（一）台電公司火力發電廠均有裝設高效率空污防制設備，排放煙氣均符合環保標準，興達發電廠於空氣品質不良期間，供電無虞之前提下，調度燃煤機組降載減排，自105年起至109年7月底止，累計已執行1,376次，並已投入309億元改善設備及興建室內煤倉，與104年排放量相比，108年排放量削減約56％，未來將再投入125億元，改善燃氣機組，進一步降低排放。

（二）興達發電廠燃煤1、2號機組，由原訂113年提前至112年底除役；燃煤3、4號機組則於113年底轉為備用機組，並由原訂116年除役，提前至114年及115年除役。未來在供氣穩定前提下，優先調度天然氣發電。

（三）中油公司大林煉油廠及林園石化廠於107年起皆已全面使用氣體燃料。106年至109年投入50億元，已完成19項空污改善計畫，空氣污染排放量較105年度預估削減TSP 9.3％、SOx 12.9％、NOx 9.0％及VOCs 5.2％。預計110年起，再投入57億元進行製程操作改善、工廠廢氣回收及加裝空氣污染防制設備等13項空污改善計畫，至114年預期可再減空氣污染量29％以上。

四、另為積極協助工業鍋爐用戶全面改善，本部工業局持續提供輔導資源，並與縣市政府攜手合作推動每座鍋爐高達70萬元的補助作業，截至109年6月止，全國約5,500座工業鍋爐中，合計3,525座工業鍋爐已完成改善，改善率達64％。其中高雄市491座工業鍋爐中，435座已完成改善，改善完成率達89％。經濟部於107及108年已合計補助高雄市8,050萬1,937元整進行工業鍋爐改善，109年已核定507.5萬元整持續推動。

五、依據行政院環境保護署空氣品質統計，高雄市PM2.5紅色警示站日數，由107年137日數降低至108年50日數，明顯減少，且高雄市109年1月至6月底為止，沒有發生任何一天平均PM2.5達紅害日，經濟部對空污改善努力已有相當成效。

六、經濟部除要求國（公）營事業持續評估空污減量潛力及空間，也積極協助工業鍋爐用戶全面改善，並與縣市政府攜手合作推動鍋爐補助作業，以達成產業發展與環境兼顧的目標。

(工商 )