新冠肺炎疫情越演越烈，就算有維持好社交距離、戴上口罩，還是有可能會被感染，在美國明尼蘇達州的一場喪禮，共有50多人參加，全程都有配戴口罩且有維持社交距離，但其中仍有30人先後感染新冠肺炎。

根據明尼蘇達州當地媒體《明星論壇報》報導，上月初有名78歲老翁因帕金森氏症及併發症死亡，其家人在教堂舉行葬禮，共有50多人參加，且都有戴口罩、彌撒時也有保持社交距離，但在葬禮結束沒幾天，就傳出有人確診，最後人數多達30人。

對此該名老翁的女兒史黛芬妮（Stephanie Schindler）回應，當時雖然大家都有配戴口罩，但在彌撒結束之後大家情緒十分低落，當時就有人用手拭淚，隨後大家也有互相擁抱，病毒可能就是藉此傳染開來。

史黛芬妮認為本起事件說明，就算在人煙稀少的地區，新冠肺炎病毒的威脅仍非常大，就算大家都有注意防疫戴起口罩，但還是有許多人受到感染，也讓大家清楚理解到新冠病毒的傳染力有多可怕。

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(中時新聞網)