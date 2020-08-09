疫情再度拉警報，因應中央疫情指揮中心宣布，大型活動應戴上口罩，台東縣政府公告自10日上午場起，熱氣球繫留強制戴口罩，沒口罩不予購票跟搭乘；而飛行員地勤及工作人員都已經要求把口罩戴上，造型球區則不開放民眾進入。

新冠肺炎疫情有再度升溫現象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布戶外活動等 8大類場所應戴口罩。

在疫情陰影下，全球唯一舉行的熱氣球節正在台東縣鹿野高台正如火如荼舉行，依交通流量估算，暑假以來入轄台東縣1天約10萬人次，每天天還沒亮鹿野高台就湧現大量的「追球」人潮與車潮，光是父親節當天清晨，大草原上就有8000多人，但是戴口罩的遊客不多，恐成防疫破口。

台東縣政府交觀處長余明勳表示，從7月11日開幕以來，每天遊客量都有數千人次，活動將近過一半，目前累積遊客量已有60萬人次，比去年同期比較，成長比例達2成，為了防範疫情再起，配合中央流行疫情指揮中心的指示，已採取相關防疫措施。

余明勳指出，搭乘熱氣球繫留的民眾每天約200多人，因為空間狹小，3、4個人擠在籃子裡，已超過安全社交距離，因此經過兩天的宣導後，10日起熱氣球繫留必須強制戴口罩，沒口罩不予購票跟搭乘。

余明勳說，飛行員地勤及工作人員都已經要求把口罩戴上，過去可以進入拍照的造型球區，則不開放民眾進入。由於熱氣球是戶外空曠場域，四面八方都有入口，無法從單一入口管制，現場將會透過廣播勸導大家自我要求戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手。

有民眾認為防疫措施有必要，「大家一起來防疫，才能有這麼好的活動可參加」，不過也有遊客回應，鹿野高台大草原很空曠，天氣又那麼熱，細菌都被殺死了，口罩留著下次用，而且台東很熱，戴口罩很悶。

(中時 )