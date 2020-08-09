統一獅昨日對決富邦悍將，前5局雙方0比0平手，不過6局下半一壘有人時，陳重羽一次傳球失誤讓悍將攻勢延續下去，之後張進德敲出3分炮，該局悍將攻下4分並領先到最後，獅隊遭完投完封。今日賽前獅隊投捕教練陳俊輝透露，當下陳重羽很自責，不過身為教練要讓他重新振作，也告訴他這是教練的錯。

6局下半一壘有人時，申皓瑋犧牲觸擊點在捕手前面，陳重羽傳向二壘想刺殺跑者但傳歪，形成一、二壘有人，隨後陳凱倫成功犧牲觸擊，跑者都往前推進一個壘包，李宗賢的內野安打助悍將攻下首分，張進德補上3分炮奠定勝基，最後獅隊以0比4落敗。

賽前能看到陳俊輝站在陳重羽後面，隨機往前拋球，模擬短打時該如何應對，陳俊輝透露，「昨天重羽傳二壘是對的，但他很失落，我告訴他失誤是教練的錯，因為賽前大多練擋球和阻殺，沒有練到短打要怎麼反應，這是我的錯。」

陳俊輝說，「他可能以為我會罵人，但我說是我的錯時，他有嚇到，我不能讓他很自責，比賽還在進行要讓他振作起來，賽後再檢討。」

雖然陳重羽一次傳球瑕疵成為球迷眾矢之的，連他本人也苦笑說知道被罵很慘，不過陳俊輝也想鼓勵陳重羽，「他也有表現很好的地方，配球很好，只被對手打2支安打，但昨天遇到怪物索沙真的比較不幸運，相信他下次一定能做好，只是太急了一點。」

陳俊輝強調「基本功強，不贏也難」，今日賽前投捕教練陳俊輝與首席教練高志綱對捕手進行特訓，兩位前捕手一起指導，陳俊輝說，「跟志綱互相注意到的東西不一樣，我們球隊有3個教練是捕手，從凃壯勳學接球、從高志綱學經驗、從我這練積極度，整合好後就能找到優勢。」

統一獅投捕教練陳俊輝與首席教練高志綱對捕手進行訓練。（鄧心瑜攝）

(中時 )