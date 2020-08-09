前日本首相森喜朗率領的日本弔唁團今天下午5時赴台北賓館悼念前總統李登輝，他在致弔唁辭時表示，李身為台灣總統，他身為日本總理，「雖然各有立場，但是彼此作為人的友情與尊敬未曾動搖」。今後他也希望以體育的力量與世界的人們相連結，「繼續與您追求同一個夢想」。

以下是森喜朗弔唁辭全文：

李前總統登輝先生

想到您九十八年的人生時，我感到人與人之間強烈的連結、羈絆以及精彩輝煌。我們好幾次相擁而笑，度過愉快的時光。您身為台灣總統，我身為日本總理，雖然各有立場，但是彼此作為人的友情與尊敬未曾動搖。今天，我站在這裡正是證明這一點。只是，我內心深感悲痛的是，這個場合成了我們最後一次話說友情的機會了。

李登輝先生，家父與台灣橄欖球之星，擔任日本代表隊主將的柯子彰選手同年，兩人於早稻田大學橄欖球社追著同一顆球。我卸任總理後，於二00三年訪問台灣時，在柯子彰選手的墳前，感謝他與家父的友情，並祈禱兩人展現的日台友好精神能從家父的世代傳承到我的世代、以及再下一個世代。之後經過十七年，日前我在東京為悼念您逝世前往簽名時，看到許許多多的日本人排著長長的隊伍，在您的遺像前祈禱，希望日台友好。

如同我們兩人的羈絆跨越大海、超越立場，如今台灣與日本之間，有許多人與人之間的連結、羈絆。台灣完成您理想中的民主化，台灣與日本共享自由、民主、人權及普世價值，建立絕佳的友好關係。我深信您與我的友情也一定會確實傳承給下個世代，日台友好關係將更為堅固。

李登輝先生，如同家父與柯子彰選手超越國籍，追著同一顆橄欖球，您與我超越政治立場，追求亞洲及世界的和平與繁榮的相同夢想。戰敗的日本在處理戰後問題的風暴中如何守住領土一體性，讓我真正了解到這過程的，也正是您。今後我也希望以體育的力量與世界的人們相連結，繼續與您追求同一個夢想。

去年，日本成功舉辦世界盃橄欖球賽，明年夏天，因新冠肺炎疫情延期一年的東京奧運及帕運將展開序幕。日前我前往東京簽名處時，會場播放著您喜愛的音樂「千風之歌」。明年二0二一年七月二十三日，在東京奧運開幕典禮上，一定會吹著溫柔的風，屆時，我將仰望天空，感受您為東京奧運及帕運圓滿成功祈禱的靈魂與笑容。

請您安息吧。

森 喜朗 敬悼

(中時 )