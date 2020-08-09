1名就讀台南某所高中的女高中生，因非常喜歡吉他，多次受到相同社團的男同學相約去他租屋處一起練習，不料男同學色心大發，竟然向學妹提出愛愛的要求，卻遭到學妹立即叫他去別的房間打手槍，但直接被男同學脫褲硬上，事後學妹氣的提出告訴，全案依強制性交罪判處1年6個月有期徒刑。諷刺的是，此名男同學目前已在大學就讀中，法官也認為這名男同學是可再教化的對象。

這名高中妹因喜愛吉他，參加社團時與1名男同學結識，由於學妹經常獨自前往練團室練習，男同學因此熱情邀約她來自家住處一同練習，學妹不疑有他，前往男同學家住處練習到下午時刻，男同學見2人共處一室，竟色心大發向學妹要求嘿咻，學妹立即回覆：「你別的房間打手槍、不要碰我」等，還拿起一旁的枕頭丟向男同學，然而男同學完全不理會學妹抗拒，馬上將她的褲子脫去硬上，導致女方身上多處擦傷。

高中女事後心有不甘立即報警處理，也到醫院檢查驗傷，根據醫師檢驗，發現女方的下體有新增2道撕裂傷。法院審理時，男同學坦承自己一時腦衝犯案，法官因見他行為舉止良好，判定將他輕量處刑1年6個月，事後這名男同學竟還能開心上大學，只需要接受保護管束，和法治教育10小時即可。

(中時新聞網)