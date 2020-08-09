卑南鄉公所打造「指揮官阿中」公仔，8日晚間在知本熱氣球光雕音樂會場外宣導防疫。（卑南鄉公所提供／莊哲權／台東傳真）

極具聲光震撼效果的熱氣球光雕音樂會，昨晚在卑南鄉知本溫泉舉辦，現場擠進2萬多位民眾，卑南鄉公所打造全國唯一的「阿中指揮官」公仔，在現場坐鎮，提醒大家「順時中」，遊客爭相合影，成為活動的另1個亮點。

台灣國際熱氣球嘉年華第5場光雕音樂會，昨晚在知本溫泉熱鬧登場，卑南鄉公所特地打造了防疫指揮官陳時中的人偶公仔，向民眾宣導防疫，因為造型可愛，吸引不少遊客合影。

卑南鄉公所祕書徐秋容表示，打造此人偶公仔時，光是阿中指揮官臉部表情就改了許多次，最後畫出他特有「愛笑不笑」的嘴型才定案，未來公仔會戴著不同顏色的口罩到學校做防疫宣導。

而為了感謝疫情以來辛苦的醫護人員，卑南鄉公所也送出500個野餐墊，現職醫護藥人員可優先領取，台南奇美醫院謝姓護理師開心表示，難得輪休到台東來，受到如此禮遇，很感動。

鄉長許文獻歡迎大家知本溫泉泡湯、追球，也提醒大家，國外疫情仍舊嚴峻，應做好自我防護。

昨晚的知本溫泉區熱氣球光雕音樂會，有福利熊球、台東球、蠟筆球、國貿球與來自英國的內褲球，更邀請在地知本國中的原舞團及「妮可醬樂團」參與演出，接下來只剩下3個場次：8／22於台東森林公園、8月16日及8月30日在鹿野高台。

(中時 )