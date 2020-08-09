台南山上區玉峯社區植物槌染創作體驗活動，由遊客先至田間、果園親自摘取以木瓜葉、芭樂葉、各種野草等植物。（劉秀芬攝）

遊客跟隨導覽解說員到果園採果。（劉秀芬攝）

台南山上區玉峯社區一年四季盛產著不同鮮甜水果，為了將推廣社區農產，玉峯社區居民去年組成農產生產合作社，製作水果加工品販售，一起踏查社區，開發植物槌染等DIY課程，開發食農小旅行，帶遊客走訪社區，欣賞山上農村之美，感受農民的純樸與熱情。

自從山上水道博物館開幕以來，到山上區旅遊遊客日增，位於蘭科植物園附近的玉峯社區，居民以種植木瓜、火龍果、芭樂、鳳梨為主，社區媽媽都有一手好廚藝，常配合公所活動推出火龍果、木瓜、鳳梨風味餐，油飯、碗粿、粽子等更是難不倒。

為了讓遊客更了解玉峯社區，社區居民一起設計社區小旅行，希望將遊客帶入社區，由在地的專業導覽員帶隊，到果園體驗採果，體驗自製火龍果麵、果凍，品嘗火龍果花、木瓜等風味餐，最近更設計了植物槌染體驗，透過藝術、自然、飲食的結合，讓遊客能更有豐富的農村小旅行。

其中植物槌染創作體驗活動，特邀台灣染織文化創意協會常務理事長吳亮珠老師帶領，以玉峯在地水果植物進行藝術創作；遊客槌染前先至田間、果園親自摘取以木瓜葉、芭樂葉、各種野草等植物，槌染過程既可以紓壓，又可染出專屬自己風格的綿巾。

9日上午一群國中退休老師帶著家人到玉峯社區體驗採果、槌染，享受特色風味餐，發現原來山上區除了水道博物館，還有很多值得走訪的地方。玉峯農產生產合作社經理郭孟慈表示，結合食農教育的社區小旅行推出後頗受好評，讓她們愈來愈有信心，將來預計每月舉辦一次，歡迎遊客來山上體驗農村生活。

(中時 )