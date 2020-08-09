美國總統川普日前簽署行政命令，要求抖音海外版TikTok收購案在9月15日前拍板。美媒8日報導，針對到底要封殺還是收購TikTok，白宮內部存在嚴重分歧，上周川普的貿易顧問納瓦羅及財政部長穆努欽還為了抖音的處置方式，當著川普的面互相指著對方鼻子破口大罵。

《華盛頓郵報》9日報導，上周在白宮橢圓形辦公室，穆努欽與納瓦羅爆發「激烈爭吵」，川普則在旁「觀戰」。知情人士透露，當時穆努欽堅持，TikTok應賣給美國公司，他曾多次與準備收購抖音的微軟高層會商，也相信收購案已獲川普支持。然而，納瓦羅毫不客氣地反駁他，稱TikTok應徹底遭禁，還說穆努欽對北京「太溫和、太軟弱」，穆努欽先是對納瓦羅的批評有些吃驚，隨後雙方爆發口角。知情人士形容，現場「火藥味很濃」。

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，這場爭吵結束後，川普就在6日簽署行政命令，要求TikTok於45天內出售在美資產，否則將遭封禁。

《華郵》分析，事實上，爭吵發生前，TikTok相關投資者、遊說人士和企業高層都已進行「幕後交易」一段時間。過去2周以來，抖音的命運峰迴路轉，一開始川普揚言全面禁用，後來又同意買賣，但要求微軟支付「佣金」給財政部，每次轉折背後都是龐大的角力爭鬥。

在角力過程中，利益相關者早就明白與川普政府關鍵人物建立密切關係的重要性。當著總統的面大吵一架後，勝利者不僅能夠左右價值數百億美元的交易成敗，還能進一步重塑未來科技產業的新面貌。

近期，在抖音問題上，白宮內部「封禁派」與「收購派」也已涇渭分明。據悉穆努欽、白宮經濟顧問庫德洛、司法部長巴爾、白宮顧問康威都希望說服川普支援微軟收購。而納瓦羅、副國安顧問波廷格（Matthew Pottinger）等人，則支持禁用TikTok。先前納瓦羅還向微軟開火，稱如果微軟想買下TikTok，那就應該完全退出中國市場。

(中時 )